テレビ東京で20日に放送された『世界！ニッポン行きたい人応援団』（毎週月曜後8：54）の「日系移民」の高齢女性の回がSNS上で反響を呼んでいる。【番組カット】「すごい神回」涙のち笑顔のふみ子さん『世界！ニッポン行きたい人応援団』は、世界で「ニッポンに行きたくて行きたくてたまらない」と願う外国人を探し出し、熱い想いを取材し、彼らの夢、〜日本で○○したい！〜を応援するため招待し、日本でどのような夢をかな