卓球の「ノジマＴリーグ」の男女１２チームの話題をお届けする「ＴリーグＮＥＷＳ」第９回は、男子の琉球アスティーダをピックアップする。チームを運営する琉球アスティーダスポーツクラブの早川周作代表取締役社長（４９）が９季目を迎えるＴリーグの知名度向上、ファン獲得への“仕掛け”を語った。２０２５〜２６年シーズンは４位。プレーオフを逃した雪辱を胸に、来季は「王座奪還」を目標に掲げた。琉球は仕掛け続ける。