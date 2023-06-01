巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝が３０日から３軍に合流し、第６８回ＪＡＢＡ選抜新潟大会（５月１〜４日・ハードオフ新潟）に出場することが２８日、わかった。今季は主に２軍の４番を務め、ファーム・リーグではここまで２５試合で打率１割９分２厘、１本塁打、１０打点。石井２軍監督は「将来の４番を育てるために、腹をくくって据えている」と起用を続けてきた。今回の３軍合流は、球団が「負けた