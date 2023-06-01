◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）巨人・則本昂大投手（３５）の移籍後初勝利はまたしてもお預けとなった。今季４試合目の先発は、本拠・東京Ｄでの初登板。しかし５回でともに移籍後ワーストとなる１２安打６失点と赤ヘル打線に打ち崩され、２敗目を喫した。チームは広島・床田に８回まで３安打、得点はキャベッジのソロだけと捉え切れず、大敗して連勝は２でストップ。ゴールデンウィーク（ＧＷ）