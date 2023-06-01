◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―０ＤｅＮＡ（２８日・バンテリンドーム）中日・金丸が圧巻の投球で難敵を倒した。７回３安打無失点、無四球で２勝目。連続三振で立ち上がり、５回１死まで無安打を続けた。７日の今季初対戦で敗れたＤｅＮＡには、昨季も５試合で０勝４敗。うち３敗が東との投げ合いだったが「表には出さず、心の中は絶対に勝つという気持ちで」と、ついにセ・リーグ屈指の左腕に勝った。通算２０度目の登板で初