広島は、今季の鬱憤（うっぷん）を晴らすような乱れ打ちで３連敗を止めた。リーグ３連覇した１８年８月２８日（東京Ｄ）の１９安打以来、８年ぶりの巨人戦１８安打で１１得点。新井監督は「いい打撃で若手を引っ張ってくれた」と、３回先制打で口火を切った菊池の働きをたたえた。３回２死三塁。３６歳ベテランが粘って８球目を左前に運んだ。適時二塁打で続いた４番・坂倉は、５回に痛烈２号３ランでたたみ掛け、２３年５月２