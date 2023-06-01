昨年４月期に放送されたフジテレビ系連続ドラマ「波うららかに、めおと日和」の続編が２０２６年秋に放送されることが２９日、発表された。女優・芳根京子と俳優・本田響矢が演じた“最きゅん夫婦”が待望のカムバック。新ビジュアルも初解禁された。同作は「木曜劇場」枠で全１０話放送された芳根主演の連続ドラマ。累計２５０万部を突破した西香はち氏による人気コミックス（講談社「コミックＤＡＹＳ」連載）を実写化。昭和