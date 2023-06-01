「春の叙勲」の受章者3875人が、29日に発表された。「機動戦士ガンダム」の生みの親として知られ、旭日中綬章に選ばれたアニメーション監督の富野由悠季さんは、「テレビアニメは、仕事になるようなものではないという社会相があったが、クリエイターとして認められてきたと思う」との見方を示した。そして、「ガンダムが終わったらどうしよう、ガンダムを超えるような企画を生み出さなくてはいけない、という悪戦苦闘の歴史があっ