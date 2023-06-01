スペインの遊園地で、子ども2人が乗ったアトラクションのケーブルが外れ、座席が柱に衝突する事故が起きた。座席は約5メートルの高さで宙づりとなり、子どもたちは病院に搬送された。警察は事故原因を詳しく調べている。遊具のケーブルが突然外れるスペインの遊園地にあるアトラクションで、座席には子ども2人が乗っている。勢いよく空に打ち上げられると、次の瞬間にケーブルの片方がはずれ、柱に激しく衝突した。子どもたちが乗