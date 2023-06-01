イタリアサッカー界を揺るがす巨大スキャンダルが勃発した。セリエAとBの審判任命責任者を務めるジャンルカ・ロッキ氏が、スポーツ詐欺共謀の疑いでミラノ検察の捜査対象となったのだ。検察側は、ビデオ・アシスタント・レフェリーの違法な介入や、特定のクラブに有利な審判を意図的に送り込んだ疑いを持たれている。疑惑の中心にあるのは、名門インテルに対する「えこひいき」だ。ロッキ氏は、2025年4月のボローニャ対インテル戦