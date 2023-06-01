落語家の笑福亭鶴瓶（74）が28日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。今では定番にもなった寿司ネタを自身が“広めた”ことが明かされた。今回は「うっかり食べたらヤバい食の危険」と題して放送。冒頭のトークで俳優の高橋文哉が「お寿司が好き」と語ったことを受け、鶴瓶は「そういう話やったらね……。俺、『とろたく』ってあるやん？」と切り出した。鶴瓶は、まだ「とろたく」というメニ