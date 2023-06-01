フェイエノールトの上田綺世は、ここまでエールディビジで29試合に出場し、なんと25ゴールをマーク。リーグの得点王をほぼ手中にしている。面白いようにネットを揺らす日本代表のエースストライカーを引き抜く動きがあるのは、当然だろう。英国メディア『TEAM TALK』が４月28日に報じたところによれば、プレミアリーグの名門トッテナムや古豪のリーズとエバートン、そして以前より関心が取り沙汰されてきたブライトンが獲得に