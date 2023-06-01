【ワシントン共同】チャールズ英国王は演説で「英米関係の核心は和解と再生、そして驚くべきパートナーシップの物語だ。250年前の激しい対立から友情を築き上げ、人類史上最も重要な同盟の一つへと成長した」と訴えた。