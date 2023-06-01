NY株式28日（NY時間15:14）（日本時間04:14） ダウ平均49135.53（-32.26-0.07%） ナスダック24693.45（-193.65-0.78%） CME日経平均先物59210（大証終比：-810-1.37%） 欧州株式28日終値 英FT100 10332.79（+11.70+0.11%） 独DAX 24018.26（-65.27-0.27%） 仏CAC40 8104.09（-37.83-0.46%） 米国債利回り 2年債 3.840（+0.043） 10年債 4.352（+0.012） 30年債 4.940