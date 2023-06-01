29日からいよいよゴールデンウィークが始まります。2026年は最大で12連休となっていて大分県内の交通機関では既に混雑が始まっています。 28日朝のJR大分駅では福岡方面からの下りの特急列車が到着すると、スーツケースなど大きな荷物を持った人の姿が見られました。 ◆岡山から帰省 「10連休ある」 「（実家で）ゆっくり、おいしいご飯を食べたい」 ◆広島から 「観光」「うみたまご、水族館に行っ