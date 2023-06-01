ボートレース芦屋の「ゴールデンウィーク特選」は28日、4日間の予選が終了。29日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。注目レースは10Rだ。予選3位通過の高倉が優出一番乗りを狙う。初日ドリーム戦こそ5着も、残る6戦は3勝2着2本3着1本と安定感が光る。舟足も伸び中心に軽快な仕上がり。しっかりスタート持たせて逃げ切る。ただ、強敵もそろった。松田大は差し、捲りの両面策で。パワー負けない稗田、中も展開