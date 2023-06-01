俳優の高橋文哉（25）が28日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。好きな食べ物を明かした。今回は「うっかり食べたらヤバい食の危険」と題して放送され、冒頭にMCの笑福亭鶴瓶が出演者たちに「好きな食べ物」について尋ねた。これに対して、高橋は「お寿司が凄い好きで」と告白。また「一人で行ったりとか」とし「握ってるとこをずっと見ながら食べるのが好きで」と、こだわりを明かした。