読者の皆さんこんにちは。すでに投票を済ませた方もいらっしゃるでしょう。現在、G1オールスター競輪（8月11〜16日、松山）のファン投票期間中です。皆さんの投票数により出場権が決まるオールスター競輪。推しの選手たちに投票してあげてください。そして、そのひと枠にはぜひ“浅井康太”をよろしくお願いします！！さて、私の近況を報告させていただきます。3月の小倉での落車では、背骨に付いている横突起が折れていまし