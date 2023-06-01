今年１月のU-23アジアカップで、日本に大敗して準優勝に終わったU-23中国代表の主将シュー・ビンは大会後、プレミアリーグのウォルバーハンプトンへ驚きの移籍を果たした。U-21チームの所属となった21歳のMFは２月６日、イングランド３部のバーンズリーにレンタルされる。だが、新天地でもU-21チームの試合に出ただけで、トップチームでは出番はなく、４月24日にハムストリングの怪我のために期限付き移籍が終了。ウォルバーハ