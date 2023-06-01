事実上の封鎖状態が続くホルムズ海峡を、出光興産の子会社の原油タンカーが通過した可能性があることが分かりました。ホルムズ海峡を通過したとみられるのは、出光興産の子会社の原油タンカー「IDEMITSU MARU（出光丸）」です。船舶情報サイトの「マリントラフィック」の提供する位置情報によりますと、出光丸とみられる船は日本時間のきのう夜までにホルムズ海峡を通過し、きょう未明の時点ではペルシャ湾を出てオマーン湾を