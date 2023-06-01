動画配信サービス「Netflix」の人気シリーズの新たな展開となるアニメーション作品『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』のシーズン2が、2026年秋に世界独占配信されることが発表された。現在シーズン1が配信中の本作は、実写ドラマでは描かれていない“空白の時間”に迫る新シリーズとして注目を集めている。【動画】Netflixシリーズ『ザ・ボローズ』予告編本作の舞台は、ドラマシリーズのシーズン2とシーズン3の間にあ
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