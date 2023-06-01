エールディヴィジ 25/26の昇格・降格プレーオフ1回戦 ローダJC ケルクラーデとＲＫＣの第1戦が、4月29日01:45にパルクスタッド・リンブルフ・スタディオンにて行われた。 ローダJC ケルクラーデはイマン・フリフィス（MF）、Van den Hurk Anthony（FW）、マイケル・ブライ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＲＫＣはイェスパー・ウネケン（FW）