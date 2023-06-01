赤字路線を減らしても、JR北海道の苦境は終わらない。次に問われるのは“黄8線区”の巨額赤字を結局だれが負担するのか、という問題だ。「上下分離方式」などの打開策も浮上するが、実態は負担の付け替えにすぎないとの見方も強い。“夢のような話”の裏側にある、厳しい現実と課題を追った。（鉄道ジャーナリスト枝久保達也）ローカル鉄道問題本丸はJR北海道前回の記事で、国土交通省の「鉄道事業者と地域の協働による地域モ