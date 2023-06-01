J2新潟は29日にアウェーで富山と対戦する。28日は新潟・聖籠町のアルビレッジで最終調整を行った。3月20日の前回対戦では2―3で敗れた相手に対し、MF大西悠介（24）が雪辱に燃えている。無駄なファウルを与えずにボールを奪い、カウンターからネットを揺らして今季初の3連勝をもぎ取る。持ち前のボール奪取力がさえている。1―0で競り勝った前節のFC大阪戦では、自陣で相手のパスを読み切ってカットし、若月の決勝点の起点とな