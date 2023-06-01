お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の松尾駿（43）が28日に放送されたTBS系「THE神業チャレンジ」（後7・00）に出演。タコの寿司が食べられない理由を明かした。番組恒例企画「ニセモノを見破れ!神業フェイク」が放送された。今回は回転寿司チェーン店「スシロー」を舞台に、チョコレートプラネットらが挑戦した。1stステージではレーンに流れてくる6皿（たこ、えびチーズマヨ炙り、コーン軍艦、大型生本ずわい蟹、厳選