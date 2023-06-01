ワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』を開催中のBTSのアルバム『ARIRANG』が、29日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で、5週ぶりに1位に返り咲いた。【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS海外アーティスト歴代最高初週ダウンロード数で初登場1位を獲得した3月30日付から、6週連続のデジタルアルバムTOP5入り。通算2週目の1位で、累積DL数は1.9万DL（19,432DL）と