2026年度前期NHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌となっているMrs. GREEN APPLEの「風と町」が、29日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で、2週連続の1位を獲得した。【写真】「ゼンジン」昨年夏ライブ！歌い踊るメンバー！ステージショット同一作品が2週連続で1位を獲得するのは、2026年3月16日付、3月23日付での嵐「Five」以来。自身では「ライラック」（2025年1月13日付、1月20日付）以来2度