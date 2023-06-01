俳優の波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（毎週水曜 後10：00）の第4話が、きょう29日に放送される。それに先立ち、カズト役の作間龍斗（ACEes）が合同取材に参加した。【場面写真】首にはけが…？独特な雰囲気を放つ作間龍斗原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠