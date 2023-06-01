NEWS増田貴久（39）が28日、東京ガーデンシアターで自身2度目のソロライブツアー「増田貴久2nd LIVE喜怒哀楽」東京公演初日を迎えた。8日に発売した初のカバーアルバムを引っさげ、バラエティー豊かな21曲を定評ある歌唱力に乗せ、ファン8000人に届けた。360度ぐるりとマイクに囲まれた。ステージ上に姿を見せた増田が足を踏み入れたのは、オープニング曲「喜怒哀楽」のMV演出を踏襲した約20本のスタンドマイクの輪の中。右手