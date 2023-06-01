札幌・手稲警察署は2026年4月28日、SNS上でやりとりする人物から現金をだましとられる特殊詐欺事件が相次いで発生したと発表しました。男女2人の被害総額はあわせて3000万円近くにのぼります。警察によりますと、手稲区に住む50代女性は2月5日、インスタグラムで株に関する広告を見つけアクセスしたところ、LINEグループに誘導されました。その後、投資関係の情報提供業者を名乗る人物から優良株の購入を勧められ、3月12日か