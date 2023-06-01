函館中央警察署は2026年4月28日、窃盗の疑いで函館市に住む自称・会社員の男（35）を現行犯逮捕しました。男は4月28日午後7時半ごろ、北斗市七重浜7丁目のリサイクルショップで人気アニメ「ワンピース」のキャラクターのフィギュア1点（販売価格9800円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、男はスポーツバッグにフィギュアを隠し退店しようとしましたが、防犯ブザーが鳴り、店員が声をかけ