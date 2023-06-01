札幌・北警察署は2026年4月28日、酒気帯び運転の疑いで札幌市北区に住む自称・会社役員の男（32）を現行犯逮捕しました。男は28日午後9時前、札幌市北区新琴似3条1丁目付近の市道で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いが持たれています。警察によりますと、当時男が運転する乗用車は対向車線にはみ出し、タクシーと正面衝突する事故を起こしていました。タクシーに客はおらず、運転手は腕の痛みを訴えていますが