きょうの為替市場は原油高とともにドル高が優勢となり、ポンドドルは一時１．３４６０ドル付近まで下落した。１００日線を再び試す動きも見られたもののサポートされ、リバウンド相場はまだ温存されている。一方、ポンド円は順調に推移しており、２１５円での推移を継続している。 今週は英中銀も金融政策委員会（ＭＰＣ）を開催するが、ストラテジストは、投資家は政策委員の票割れに注目すると述べた。前回は全会一