NY株式28日（NY時間14:21）（日本時間03:21） ダウ平均49151.93（-15.86-0.03%） ナスダック24654.01（-233.09-0.94%） CME日経平均先物59120（大証終比：-900-1.52%） 欧州株式28日終値 英FT100 10332.79（+11.70+0.11%） 独DAX 24018.26（-65.27-0.27%） 仏CAC40 8104.09（-37.83-0.46%） 米国債利回り 2年債 3.842（+0.045） 10年債 4.357（+0.017） 30年債 4.947