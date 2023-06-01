アメリカのトランプ大統領は、国賓で訪問中のイギリスのチャールズ国王の歓迎式典で、「両国の絆は今後も長く続くと確信している」と語りました。トランプ大統領とメラニア夫人は28日、アメリカを国賓として訪問中のチャールズ国王の歓迎式典をホワイトハウスで開催し、「お迎えできることは大変な名誉だ」と敬意を表しました。トランプ大統領：アメリカとイギリスの大切な絆は今後も長く続いていくと確信している。トランプ氏はさ