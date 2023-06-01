中東紛争が短期では終結しないと見方が有力になりつつある中、これがドルに対する市場の見方を変え始めているとアナリストは指摘している。 紛争初期の反応は教科書通りにドルは上昇。エネルギーショックや安全資産需要が背景となった。いわゆる有事のドル高だが、一時は明確な方向性を持つ取引にも見えた。しかし、その後１カ月で見方は反転。紛争は短期で終わり、ドル高もすぐに巻き戻されるとの前提が広がり、投資