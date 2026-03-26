これから新しくパンツを選ぶなら、穿くだけでサマ見えを狙える一本がいいかも。丸みのあるシルエットが特徴の「バルーンパンツ」なら、シンプルなトップスを合わせるだけでこなれた雰囲気に仕上がりそうです。今回は、【GU（ジーユー）】から登場しているバルーンパンツを、スタッフさんの着こなしと合わせてご紹介します。 シルエットを変えて楽しめるバルーンパンツ 【GU】「バルӦ