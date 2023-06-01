◇ナ・リーグドジャース5―4マーリンズ（2026年4月27日ロサンゼルス）ドジャース・大谷が2試合連続3安打を記録し、逆転サヨナラ勝ちに貢献した。2点を追う9回1死一、二塁。ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイトとあって、侍ジャパンの大谷ユニホームを着たファンが多く詰めかける中、クローザーのフェアバンクスと対戦した。5球目の内角低めのスライダーを右翼線へはじき返した。デーブ・ロバーツ監督は「私は彼がサヨナ