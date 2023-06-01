NY株式28日（NY時間13:14）（日本時間02:14） ダウ平均49181.27（+13.48+0.03%） ナスダック24567.77（-319.33-1.28%） CME日経平均先物59000（大証終比：-1020-1.73%） 欧州株式28日終値 英FT100 10332.79（+11.70+0.11%） 独DAX 24018.26（-65.27-0.27%） 仏CAC40 8104.09（-37.83-0.46%） 米国債利回り 2年債 3.842（+0.045） 10年債 4.360（+0.020） 30年債 4.951