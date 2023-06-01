◇ナ・リーグドジャース5―4マーリンズ（2026年4月27日ロサンゼルス）ドジャース・山本は5回5安打4失点で降板した。2―1の5回2死一、二塁から5番・ヒックスにスプリットを捉えられ、逆転3ランを浴びた。4四球、4失点はいずれも今季ワーストだったが、チームは逆転サヨナラ勝ち。「チームメートのおかげで試合に勝てて感謝しています。コントロールに関しては、良いところも悪いところも両方出た」と振り返った。5回には