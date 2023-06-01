◇ナ・リーグカブス7―9パドレス（2026年4月27日サンディエゴ）カブス・鈴木が今季5号となるソロ本塁打を含む2安打をマークした。2回、先頭で打席に立つと、スライダーを左中間スタンドに運んだ。3回の第2打席では左前打を放った。今季は右膝の負傷で出遅れたが、ここ7戦で5発と打撃は上向き。送球時に痛みが出ることもあるというが「ケガによって、始動前の予備動作が良くなってきた。落ち着いてプレーできている」と話