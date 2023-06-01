【ロハス生活】8日に私と同じ名前の父ミゲル・ロハスが亡くなった。突然の出来事だったのでショックだった。私を含めて家族は誰もこんな形で父が亡くなるとは思っていなかった。今はまだ現実を受け止めきれていない状態で、どうにか強くいようとしている。ベネズエラでは葬儀が亡くなった翌日に行われる。遠征先のトロントから向かうには、まず米国に戻る必要があり、どうしても間に合わなかった。ほんの数時間だけベネズエラ