アナリストは、株式市場の底堅さとポートフォリオの月末リバランスが、イラン紛争による原油高を受けたドル上昇を抑制していると指摘している。 株式市場の急落は持続的なドル上昇に欠けている要素だという。ユーロドルは他の多くの対ドルの通貨ペアと同様に、原油価格や金利差よりも世界の株式市場との相関が強いという。 さらに、４月の米株式市場の相対的なアウトパフォームを考えると、月末フロ