29日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比990円安の5万9030円と急落。日経平均株価の現物終値5万9917.46円に対しては887.46円安。出来高は1万2692枚となっている。 TOPIX先物期近は3740.5ポイントと前日比37.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は31.69ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59030