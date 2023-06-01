アメリカのトランプ大統領はイギリスのチャールズ国王をホワイトハウスに迎えて歓迎式典を開き、「アメリカとイギリスの“特別な関係”の継続を望む」と述べました。アメリカトランプ大統領「米英の独自の絆と歴史的な役割への理解が『特別な関係』の本質です。今後もその関係が続くことを望んでいます」トランプ大統領は28日、アメリカを訪問中のチャールズ国王夫妻をホワイトハウスに迎えて歓迎式典を開き、「特別な関係」と言