NY株式28日（NY時間12:22）（日本時間01:22） ダウ平均49254.13（+86.34+0.18%） ナスダック24578.33（-308.77-1.24%） CME日経平均先物59075（大証終比：-945-1.60%） 欧州株式28日GMT16:22 英FT100 10332.79（+11.70+0.11%） 独DAX 24018.26（-65.27-0.27%） 仏CAC40 8104.09（-37.83-0.46%） 米国債利回り 2年債 3.844（+0.047） 10年債 4.362（+0.022） 30年債 4.