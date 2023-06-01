インドネシアの首都ジャカルタの近郊にある駅で停止していた列車に別の列車が衝突し、15人が死亡、80人以上がけがをして病院に運ばれています。ジャカルタ近郊で27日夜、駅で停止していた通勤電車に、後方から走ってきた長距離列車が衝突しました。現地メディアによりますと、この事故で乗客15人が死亡したほか、80人以上がけがをして病院に運ばれたということです。まだ列車内に閉じ込められている乗客が複数いるとみられ、救助活