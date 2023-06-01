ドラマ「ぴーすおぶせーふ」のBlu-ray 2026年8月26日（水）に発売決定！商品情報※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。【完全生産限定盤】ドラマ「ぴーすおぶせーふ」豪華特典付きBlu-rayBOX価格：19,800円（税込）発売日：2026年8月26日（水）【本編ディスク】・本編映像（全8話）【特典ディスク】・ドラマメイキング・スペシャル座談会【特典】・三方背・ブックレット（P36）・豪華特典（座談会