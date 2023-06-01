乃木坂４６の増田三莉音（ますだ・みりね）が、体調不良が続いているため活動を休止することが２８日、グループの公式サイトで発表された。サイトによると、２９日、５月２日に行うファンとの交流イベントや、５月１９日から３日間、東京ドームで開催するデビュー１４周年コンサートは欠席する。増田は昨年２月に６期生としてグループに加入している。事務所コメント全文増田三莉音ですが、体調不良が続いており、当面の間