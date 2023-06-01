◇セ・リーグ阪神5―10ヤクルト（2026年4月28日神宮）阪神は28日、9連戦の初戦となったヤクルト戦（神宮）を5―10で落として首位から陥落した。26日広島戦の死球禍で左手首を骨折した近本光司外野手（31）の代役として、福島圭音外野手（24）が「1番・中堅」でフル出場。2回に右翼・森下と飛球を“お見合い”して先制点を許すも、5回に反撃の適時二塁打、9回2死から中前打と意地のマルチ安打で挽回した。不動のリードオフ